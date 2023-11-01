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Metroda tükürük kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Metroda tükürük kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Son Güncelleme: 01.11.2023 10:18

İstanbul 4. Levent metro istasyonunda yolculuk yapan iki kişi arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bir şahsın diğerinin yüzüne tükürmesiyle başlayan kavga, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir grup kavgasına dönüştü. Olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

4. Levent'te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda grup kavgasına dönüştü. Metrodaki ilginç kavgayı yolculardan biri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

TARTIŞMA SIRASINDA YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi. İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda tükürük kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metroda tükürük kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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