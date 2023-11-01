Metroda tükürük kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

4. Levent'te metroda yolculuk yapan iki şahıs arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda grup kavgasına dönüştü. Metrodaki ilginç kavgayı yolculardan biri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

TARTIŞMA SIRASINDA YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi. İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.