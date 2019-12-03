4'lü suriye zirvesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:54 Kaynak: DHA
4'lü Suriye Zirvesi sona erdi
İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, 'Zirve gayet iyi geçti' dedi.
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