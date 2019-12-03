Son Dakika Haberleri: 4'lü Zirve sonrası ortak açıklama
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4'lü Zirve sonrası ortak açıklama

6 saat önce

Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından yapılan ortak açıklamada, "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi.

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Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından yapılan ortak açıklamada, "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada, "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi.


Cumhurbaşkanı, Suriye, İdlib, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:06 Kaynak: DHA
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