4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin 4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi - Son Dakika Magazin

4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *2 adet yumurta beyazı*3 çay bardağı hindistan cevizi tozu*1 çay bardağı toz şeker*1 yemek kaşığı tereyağıTarif: 1-Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta eritin.

4 Malzemeli Hindistan Cevizli Kurabiye Tarifi, System.String[]

Malzemeler:


*2 adet yumurta beyazı


*3 çay bardağı hindistan cevizi tozu


*1 çay bardağı toz şeker


*1 yemek kaşığı tereyağı


Tarif:


1-Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta eritin.


2- Hindistan cevizi tozu, yumurta beyazı, toz şeker ve eritilmiş tereyağını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde iyice karıştırın.


3-Oluşturduğunuz hamuru sıkma torbasına doldurup yarım saat Arçelik No Frost Buzdolabı'nda bekletin.


4-Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve sıkma torbasıyla tüm hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar dizin.


5-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da kontrollü olarak 15 dakika pişirin.


6-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Hindistan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:03 
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