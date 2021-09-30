4. Manisa Kitap Fuarı yarın başlıyor - Son Dakika

Manisa Kitap Fuarı, yarın 4. kez kapılarını açacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde 10 gün sürecek programda çok sayıda yayınevi ve birçok yazar Manisalı kitapseverlerle buluşacak.

Fuarda yerel şair ve yazarlar da okuyucularıyla bir araya gelme, eserlerini tanıtma ve büyük yayınevleriyle bağlantı kurma fırsatını yakalayacak.

Fuar, 10 Ekim'e kadar 10.00 ila 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.