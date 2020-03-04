"4 Mart Dünya Obezite Günü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '4 Mart Dünya Obezite Günü' - Son Dakika

"4 Mart Dünya Obezite Günü"

6 saat önce

Mardin "Obeziteye Dur Demek İçin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Mardin "Obeziteye Dur Demek İçin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla 21 Kasım Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen programda konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hidayet obezite, insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkilerle de yaşam kalitesini bozması nedeniyle bir hastalık olarak kabul edildiğini belirtti.

Bakaç, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının tedavide önem taşıdığını kaydederek, "İlimizde Sağlıklı Hayat Merkezi ile hastane bünyesinde ve ilçelerimizde de sağlık kuruluşları bünyesinde kilo problemi olup zayıflamak isteyenlerle kilo almak isteyenlerin ücretsiz yararlanabileceği Obezite Danışmanlık Birimleri hizmet vermektedir." dedi.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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