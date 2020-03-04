"4 Mart Dünya Obezite Günü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '4 Mart Dünya Obezite Günü' - Son Dakika

"4 Mart Dünya Obezite Günü"

6 saat önce

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Mustafa Araz, "4 Mart Dünya Obezite Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında obeziteyle ilgili farkındalığı artırmak üzere tüm dünyada 4 Mart'ın "Dünya Obezite Günü" olarak belirlendiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi "sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi" olarak tanımladığını aktaran Araz, şunları kaydetti:

"Obezitede vücut yağ oranı erkeklerde yüzde 25'i, kadınlarda ise yüzde 30-35'i aşar. Obezite enerji alınması ve harcanması arasındaki dengenin bozulmasıyla genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Obezite tedavisinde ilaç tedavisi yaşam tarzı değişikliğine rağmen beden kitle indeksi 30'un üzerinde veya diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalığı gibi eşlik eden hastalığı olup 27'nin üzerinde olan hastalara önerilebilir. Yine beden kitle indeksi 40'ın üzerinde veya eşlik eden hastalığı olup 35'in üzerinde olanlarda cerrahi uygun hastalarda alternatif bir tedavi olabilir. Ülkemizde ilaç tedavisi için Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olarak biri gıdalarla alına yağın atılmasını sağlayan ve ağızdan kullanılan, birisi beyin üzerine olan etkisiyle tokluk sağlayan ciltaltı enjeksiyon şeklinde kullanılan iki ilaç mevcuttur. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlar dışındaki kayıtsız satılan ürünlerin sağlık riski yaratabileceği unutulmamalıdır. Kilo problemi olan kişilerin hormonal bozukluk ve obezitenin getireceği sağlık risklerinin değerlendirilmesi için doktor kontrolünden geçmelerini ve takip ve tedavilerini doktor kontrolünde yapmalarını önermekteyiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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