4 masalı restorandan 7 bin çalışana...Köfteci Yusuf başarının sırrını anlattı

Bursa'da 23 yıl önce 4 masalı küçük bir esnaf lokantasıyla işe başlayan Köfteci Yusuf firmasının sahibi Yusuf Akkaş, 100 şube ve 7 bin çalışanı ile büyük bir aile olduklarını belirterek, "2019'da 70 milyon kişiye hizmet verdik. 2020 yılında 200 şubede 14 bin kişiyi istihdam etmek istiyoruz" dedi. Müşterilerinin zaman zaman ızgara başında, bazen de masa silerken bulduğu mütevazi köfte imparatoru Yusuf Akkaş, "Müşterimizi memnun eden ne varsa onu fazlasıyla yerine getiriyoruz. Sürümden kazanıyoruz. Düşük kar elde ediyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Hızlı, ekonomik ve kaliteliyiz" diye konuştu.



Köfteci Yusuf, 150 metrekarelik 4 masalı dükkanla başladığı meslek hayatına 7 bin çalışanı ile beraber köfte imparatoru olarak devam ediyor. 2020 yılı hedeflerini açıklayan firma sahibi Yusuf Akkaş, 23 yılda firmasının gösterdiği yükleşin sırrını anlattı.



İlk şubesini İznik ilçesinde garaja yakın bir bölgede 150 metrekarelik bir dükkanda açtığını belirten Akkaş, "Firmamız İznik'in bereketli toprakları ve maddi ve manevi olarak bizi destekleyen müşterilerimiz sayesinde dilden dile dolaşarak büyüdü ve bugün 2019 yılını geride bırakırken 100 şube ve 7 bin çalışanımız ile birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında 70 milyona yakın misafiri şubelerimizde ağırladık. Sağolsun müşterilerimiz bize kefil olarak hizmetimizi, kalitemizi kulaktan kulağa anlatarak bizim daha da büyümemize sebep oluyorlar. Biz de çalışanlarımızla birlikte insanlarımızı memnun ederek büyüyebileceğimize inanıyoruz. Bütün gayemiz müşterilerimizin parasının hakkını fazlasıyla vermek" diye konuştu.



"Köfteci Yusuf, genç ve dinamik Anadolu Kaplanıdır"



Akkaş, "Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar büyüdünüz?" diyenlere, "Bizim arkadaşlarımız her alanda yaptıkları işe kendi markalarını kendi isimlerini yazmak isterler. "Sokağı süpürüyorsan öyle bir süpür ki sanki Beethoven senfoni orkestrası çalıyor gibi hissedilsin. Bizde sipariş alan garson arkadaş da, ızgarada köfte pişiren hanım arkadaş da sanki ilk günkü gibi, ilk işiymiş gibi o değerde işi yerine getirir. Müşterilerimizin lehine olmayan iş süreçlerinin hiç birini devam ettirmemeye özen gösteriyoruz. Biz müşterilerimizi memnun eden ne varsa onu fazlasıyla daha hızlı şekilde yerine getirip; aksi durumları müşterilerin lehine olmayan süreçleri gündemimizden çıkarıyoruz. Yalın kalmak, sade kalmak istiyoruz. Bu bizi daha güçlü tutuyor. Müşterilerimize net mesajlar vermek istiyoruz. Köfteci Yusuf ekonomiktir, Köfteci Yusuf çok kaliteli, ama ekonomiktir. Mütevazı esnaf lokantasıdır. Köfteci Yusuf dükkanları o mahallenin bir parçasıdır. Anadolu'dan çıkan çok genç dinamik bir Anadolu kaplanıdır" şeklinde cevap verdiklerini belirtti.



"Hedefimiz 200 şube 14 bin çalışan"



Çok kısa bir süre sonra uluslararası bir kuruluş haline geleceklerini belirten Yusuf Akkaş, "Bu yıl nasip olursa 100. şubemizi, 2020 yılında da 200. şubemizi açmayı ve nasip olursa en az 3 ülkede Köfteci Yusuf'un bayrağını sallandırmak istiyoruz. Ülkemize döviz getirisi sağlamak istiyoruz. Senelerdir yabancı firmalar ülkemizdeki yüzde 4, yüzde 5 karı kendi memleketlerine götürüyorlar. Biz de artık uluslararası tüm firmalarla rekabet edebiliriz. Müşterilerimizin bize verdiği bu değerle, gösterdikleri bu teveccühle uluslararası en güçlü firmaların yanında bile iş yapabiliriz. Çünkü biz onlardan daha tazeyiz, daha esnafız, çalışanlarımız daha sıcak kanlı, onların ülkelerinde de hizmet verebileceğimizi göstermek istiyoruz. Biz ülkemizde yatırımcıların kafalarına sınır koymalarını da istemiyoruz. Turizm Otelcilik Meslek Lisesi mezunuyum, o zaman bile yaptığım işlerde, hayallerimde sınır yoktu. Ben tepesi olmayan işler hayal ediyorum. Bu iş de tepesi olmayan bir iş, şu an 85 milyonluk bir pazarda büyüyoruz. Ama kocaman bir dünya var. Bu iş modeli her yere götürülebilir. Uluslararası markaların kendi memleketlerinde, onlarla bile rekabetçi bir iş modelimiz var. En az onlar kadar lezzetli, en az onlar kadar ekonomik, en az onlar kadar tüm süreçleri tanımlanmış, yazılmış, disipline edilmiş, tüm İSO kriterlerinin uygulandığı, denetim mekanizmalarının çalıştığı bir iş modelimiz var. Biz 24 yıldır 7 bin kişilik bir aileyiz ve günlük milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Türkiye'deki 70 milyon vatandaşımıza ulaşmışız. Allah'a şükür o müşteriler tekrar tekrar bizden hizmet alıyorlar. Bugün köfte dendiğinde neredeyse ilk akla gelen firma haline geldik. Çok şükür bu gün bir ürünün ismi olabiliyorsan ne mutlu. Korkma, müşteri o ürünü seninle kaydetmiş oluyor. Köfteci Yusuf bilinmişlikleri değiştiren bir firmadır. Herkesin genelde 10 kilo, 20 kilo satıp dükkanını geçindirmeye çalışan bir iş modeli vardır. Biz ise ton üzerine kurgu yapmışızdır. Biz çok cuzi karlarla çalışan bir işletmeyiz. Aracı olmadığı için kendimiz üretiyoruz, aradaki yüzde 15'lik karı müşterilerimizin lehine kullanıyoruz. Kendi dükkanlarımızda satıyoruz. Francaise modelimiz olsa, yatırımcı para kazanmak isteyecektir. Biz bunu da müşterimizden yana kullanıyoruz. Zaten en yakın rakibimizle bile aramızda olan bu fiyat farkının ana sebebi bu. Arada aracı yok, biz birinci elden hayvan besliyoruz. Kendimiz fabrikamızda imal ediyoruz. Kendimiz taşıyoruz. Kendi dükkanlarımızda müşterilerimize birinci elden aracısız hizmet sunuyoruz. Sürümden kazanıyoruz. Biz şu an 7 bin personel ile çalışıyoruz. 2020'de ise 14 bin istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu bizim işimiz burada, olmamız, mangalın başında olmamız gerekiyor. Bu çünkü yatırımcıların aslında kaybetmelerinin bir sebebi, iş biraz büyüdükten sonra sahadan uzaklaşmaları. Normal olan aslında bizim burada olmamız. İşin yapıldığı yerde olmamız gerekiyor, çünkü her iş burada yapılıyor. Bizi başarıya götüren icracı kesim burada yer alıyor. Biz de sürekli sahada olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu. - BURSA