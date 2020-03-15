4 maskeli yankesici yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 maskeli yankesici yakalandı - Son Dakika

4 maskeli yankesici yakalandı

30 dakika önce

Başkentte 4 maskeli yankesici yakalandı.

Başkentte 4 maskeli yankesici yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında 4'erli grup şeklinde yarım daire çizerek vatandaşları sıkıştıran ve vatandaşın cebindeki telefonu çalan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Tanınmamak için maske takan 4 şüpheli şahsa yönelik soruşturmada 10 farklı olayı aydınlatan ekipler, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti.

Görüntülerde, yankesicilerin mağdurları otobüse binmeden önce takip ettiği, uygun bir anda vatandaşın cebindeki telefonu aldıkları görülüyor.

Pts kameralarını izleyerek otobüslerin plakalarını belirleyen ekipler, otobüslerden alınan kameralarda ve metro girişlerinde yapılan çalışmalarda şüphelileri tespit ederek buluştuklarını çay bahçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

4 maskeli yankesici yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:33 Kaynak: AA
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