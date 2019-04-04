4. Matematik-Fen Olimpiyatları'nda Bilecik Büyük Başarı Elde Etti
1 saat önce
Bilecik Edebali Ortaokulu ve Murat Hüdavendiğar Ortaokulu öğrencileri 14. Matematik-Fen Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Bilecik
Edebali Ortaokulu ve Murat Hüdavendiğar Ortaokulu öğrencileri 14. Matematik-Fen Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
14. Matematik-Fen Olimpiyatları 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri arasında İstanbul
Şefkat Eğitim kurumları Gaziosmanpaşa
Kampüsü Anadolu Lisesi
'nde düzenlendi. Yarışmada, 20 matematik ile 20 fen sorusu sorulan öğrenciler 80 dakikalık zamanda cevaplamak için yarıştı. Bilecik Edebali Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Yiğit Can
Arzuman ve Murat Hüdavendiğar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Serhat Aktaş, bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.
Öğrencilerin Eğitim Danışmanı ve Matematik Olimpiyat Öğretmeni Ramazan Yalçın
, olimpiyatların uzun soluklu bir yarışma olduğunu ve düzenli çalışıldığı zaman başarının geleceğini belirterek, "Biz 2018 yılında da bu yarışmadan Bilecik'e yine bronz madalya kazandırmıştık. Bu sene madalyalarımız iki tane oldu. Mehmet Serhat ile yaklaşık olarak 2 yıl ve Yiğit Can ile ise 1 yıldır düzenli olarak her hafta sonu çalıştı. Bu düzenli ve özverili çalışmanın meyvesidir. Bundan sonraki yarışmalara da hazırlanıyoruz. İnşallah Bilecik iline yine madalyalar ile döneriz. Bu uzun soluklu çalışmada her daim bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bu başarılarından dolayı öğrencilerimin ailelerini, okuldaki öğretmenlerini ve tabi ki bu hazırlık sürecinde en büyük çalışmayı gösteren öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:11 Kaynak: İHA
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