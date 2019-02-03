4. Merzifon Kitap Fuarı Açıldı

Merzifon Belediyesince düzenlenen 4. Merzifon Kitap Fuarı açıldı.

Merzifon Belediyesince düzenlenen 4. Merzifon Kitap Fuarı açıldı.



CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Kapalı Fuar Alanı'nda "Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, belediyelerin sadece alt ve üst yapı çalışmalarına değil, sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yaptığını söyledi.



Bölgenin en büyük, keyifli, anlamlı, geleneksel kitap fuarında bir araya geldiklerini dile getiren Tuncer, "Sosyal belediyecilik budur. Hem yol, asfalt, park yapacaksınız. Hem de insanların o kentte kalmalarını sağlayacak etkinlikler yapacaksınız. Merzifon Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel kitap fuarı bölgeye hitap ediyor. Kitap çok farklı bir unsur. Kitaplar insanı, çevreyi, ülkeyi ve dünyayı tanımamıza aracılık ediyor." diye konuştu.



Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de kitap fuarlarının vatandaşları okumaya teşvik ettiğini belirterek, "Fuar, Merzifon ve çevresinin kitapla anılmasını sağlayacaktır. Geçmişi ve geleceği güzel olan Merzifon çok kültürlü bir şehir. Fuarda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise, belediye olarak çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlattı.



Coğrafi konumu itibarıyla stratejik bir noktada bulunan Merzifon'da gerçekleştirdikleri kitap fuarının çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gördüğünü aktaran Kargı, "Yaptığımız bütün etkinliklerin merkezinde insan var. Eğitime, okumaya yönelik yaptığımız çalışmalar takdir görüyor. Fuarımızın her kesime hitap ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



10 Şubat'a kadar açık kalacak kitap fuarına 115 yayınevi katılıyor.



Yaklaşık 50 kültürel etkinliğin düzenleneceği fuarda 100 şair ve yazarın da okurlarıyla buluşması planlanıyor.

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