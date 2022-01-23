4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar - Son Dakika

VAN'da çığ nedeniyle kapanan Dikmetaş mezrasının yolunu açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerliyor.

Kentte kar yağışı sonrası kapanan 13 mahalle ile 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, 250 iş makinesi ve 650 personelle çalışma yürütüyor. Ekipler, çığ düşmesiyle kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasında da yoğun bir mesai harcıyor. Yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerleyen ekipler, çığ riskine rağmen gece-gündüz çalışıyor.