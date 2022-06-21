4 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında tatlı su balığı ağa takıldı - Son Dakika
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4 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında tatlı su balığı ağa takıldı

21.06.2022 17:07

Kamboçya'da, dünyanın 12'nci en uzun nehri Mekong'da 4 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında, "dünyanın en büyüğü" olduğu tahmin edilen tatlı su balığı yakalandı.

BBC'nin haberine göre, Koh Preah Adası'ndaki balıkçı, Çin, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam topraklarından geçen dünyanın 12'nci en uzun nehri Mekong'da dev vatoz balığına rastladı.

300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Dünyanın en büyük tatlı su balığı olduğu ifade edilen balığın 300 kilogram ağırlığında, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2,2 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

TAKİP CİHAZI TAKILIP NEHRE GERİ BIRAKILDI

Nesli tükenmekte olan dev vatoz balığının hareketlerinin izlenmesi için takip cihazı takılarak nehre geri bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Biyolog Zeb Hogan, söz konusu balığın 20 yıllık araştırmalarında karşılaştığı en büyük tatlı su balığı olduğunu ifade etti. Nehrin Tayland sınırlarında 293 kilogram ağırlığında bir kedi balığına rastlanmıştı.

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Kaynak: AA

Kamboçya, Tayland, Mekong, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında tatlı su balığı ağa takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığında tatlı su balığı ağa takıldı - Son Dakika
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