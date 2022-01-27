Üye Girişi
4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor

27.01.2022 16:43

4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Malatyalı Heykeltıraş ve arkadaşları kardan dev Tarhunza heykeli yaptılar.

4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor

MALATYA - Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Malatyalı Heykeltıraş ve arkadaşları kardan dev Tarhunza heykeli yaptılar. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kardan heykel görenleri şaşkına çevirdi.

Malatya'da bir Heykeltıraş yoğun kar yağışını fırsat bularak, Malatya Büyükşehir'in arkasında bulunan alana Arslantepe'nin simgesi olan Kral Tarhunza heykelini yaptı. Kardan yapılan ve 3 metre 70 santim olan dev kardan heykel fotoğraf tutkunlarının adresi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde görevli heykeltıraş Arif Toprak ve arkadaşları UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ne dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesinin arkasında bulunan alana kardan dev Kral Tarhunza heykelini yaptı.

Kar yağışını fırsata çevirip sanatını konuşturan Heykeltıraş Arif Toprak, kar yağışını değerlendirmek ve UNESCO dünya mirası listesine giren Arslantepe'ye dikkat çekmek amacıyla heykel yaptıklarını belirterek, " Kar iyi yağdı bu sene bunu değerlendirelim dedik. Arslantepe UNESCO dünya mirasında yer aldı. Önemli bir olaydı. O yüzden öyle bir düşüncemiz oldu onu dile getirdik ve Tarhunza heykeli ortaya çıkardık. Devamı gelecek" dedi.

" Tarhunza heykeli yapımı bir günümüzü aldı"

Dev Kral Tarhunza heykelini ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarının altını çizen Toprak, " 3 metre 70 santim olan Tarhunza heykeli yapımı bir günümüzü aldı. Kültür merkezindeki hoca arkadaşlarla ve yardımcı olan arkadaşlar oldu. Ekip çalışması olarak bu şekilde yaptık" şeklinde konuştu.

Tarhunza heykeline ilginin yoğun olduğunu ve devamının olacağını vurgulayan Toprak, " Çok fazla ilgi var. İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Baya ilgi var. Devamı da gelecek. Şuan Battalgazi heykelini çalışmaya başladık. İnşallah onu da bugün bitireceğiz" diye konuştu.

4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor
4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor
4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor

YORUMLAR
500

UNESCO Dünya Mirası, Malatya, Heykel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika


İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı         
16:45
Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti         
16:36
Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi? Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?         
16:32
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
16:36 Son Dakika: Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kaldı
16:35 Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti
16:33 Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor
16:31 Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
16:00 Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti
15:57 HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 16:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: 4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement