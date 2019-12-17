4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika

4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı

6 saat önce

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletiyle 4 metreden evin bahçesine uçan sürücü yaralandı.

4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletiyle 4 metreden evin bahçesine uçan sürücü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Şehit Öğretmen Emine Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki 4 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı gencin durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Hürriyet Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:39 Kaynak: İHA
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