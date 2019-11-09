Son Dakika Haberleri: 4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü
Son Dakika Güncel 4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü

4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü

6 saat önce

ADANA'da arazi tartışması sonucu komşusu Zeki Bahçe'yi (43) öldürüp, oğlu Mustafa Bahçe'yi de (23) yaralayan Sabah Sevil (56) tutuklandı.

4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü, System.String[]

ADANA'da arazi tartışması sonucu komşusu Zeki Bahçe'yi (43) öldürüp, oğlu Mustafa Bahçe'yi de (23) yaralayan Sabah Sevil (56) tutuklandı.

Olay, 6 Kasım'da Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabah Sevil, Zeki Bahçe'nin tarlasının yanından bir arazi satın aldı. Arsanın ölçümünü yaptıran Sevil, Bahçe'nin tarlasının 4 metre kendi topraklarına girdiğini öğrendi. Bunun üzerine Sevil, kepçe ve tel örgü getirerek, arsasının etrafını çevirmek istedi. Bahçe, "Ben buraya bakla ektim, 25 bin lira vereceksin" diye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sabah Sevil, tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Bahçe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, oğlu Mustafa ise tedavi altına alındı. Suç aleti silahla gözaltına alınan Sabah Sevil, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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