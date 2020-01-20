4 metrelik çukur kazmışlar: 1'i eski polis olmak üzere 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 metrelik çukur kazmışlar: 1'i eski polis olmak üzere 3 kişi yakalandı - Son Dakika

4 metrelik çukur kazmışlar: 1'i eski polis olmak üzere 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Marmaraereğilis ilçesinde 1. derece de sit alanı bölgede kaçak define arayan 1'i eski polis olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı.

4 metrelik çukur kazmışlar: 1'i eski polis olmak üzere 3 kişi yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Marmaraereğilis ilçesinde 1. derece de sit alanı bölgede kaçak define arayan 1'i eski polis olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Kamaradere Mahallesi 1. Derece sit alanı bölgesinde yakınlarında park halinde bulunan 25 LU 331 plakalı bir aracı olduğunu tespit etti. Şüphe üzerine araçta yapılan kontrolde araç sürücüsü H.S.C isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda 1990 yılında kötü muamele nedeniyle meslekten ihraç edildiği iddia edilen eski polis memuru olduğu belirlendi.


Çukurun içinde yakalandılar


Polisin sorgusu üzerine H.S.C. isimli eski polis kaçak kazı yaptıklarını ve 2 kişinin daha olduğunu itiraf etti. Kazı alanına giden polis ekiplerince yapılan kontrolde 4 metre derinliğinde bir çukur ile karşılaşıldı. Çukurda yapılan kontroller ve aramalarda çukurun içerisinde M.K. ve M.S. isimli iki şahıs daha yakalandı. Bölgede ve çukurdaki aramalarda kazı yapma işine yarayan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çukur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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