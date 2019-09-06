Son Dakika Haberleri: 4 metrelik çukura düşen efe'yi itfaiyeciler kurtardı
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4 metrelik çukura düşen efe'yi itfaiyeciler kurtardı

39 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Efe Bana (13), okul bahçesinde oynarken, üzerinden geçtiği sırada açılan, sac kapakla örtülü 4 metrelik çukura düştü.

4 metrelik çukura düşen efe'yi itfaiyeciler kurtardı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Efe Bana (13), okul bahçesinde oynarken, üzerinden geçtiği sırada açılan, sac kapakla örtülü 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin hafif yaralı kurtardığı Bana, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta bu yıl açılacak Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine, dün saat 18.00 sıralarında gelen Efe Bana, arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Okulun arka bahçesine geçen Bana, sac kapakla örtülü 4 metrelik çukurun üzerinden geçmek istedi. Bu sırada kapak anda açılınca Bana, çukurun içine düştü. Bana'nın bağırmasını duyan arkadaşları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, merdivenle kuyuya inerek, kolundan yaralanan Bana'yı çukurdan kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe Bana, tedavisi sonrası taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çukurun hangi amaçla açıldığı ise öğrenilemedi.

Çukura düştüğü anları anlatan Efe Bana, "Yürürken kapak yerinden çıktı. Aşağı düştüm" dedi. Bölge sakinleri ise bir daha böyle kazanın olmaması için önlem alınmasını istedi.

Turgutlu, İtfaiye, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:42 Kaynak: DHA
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