Son Dakika Haberleri: 4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı
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4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı

51 dakika önce

- 4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı Sıkışan kamyonun kasasını parçalayıp kurtardılarBOLU - Bolu'da unlu mamuller taşıyan 4 metre yüksekliğindeki kamyon, 3 metrelik alt geçitten geçmek istediği sırada sıkıştı.

4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı, System.String[]

- 4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı

Sıkışan kamyonun kasasını parçalayıp kurtardılar

BOLU - Bolu'da unlu mamuller taşıyan 4 metre yüksekliğindeki kamyon, 3 metrelik alt geçitten geçmek istediği sırada sıkıştı. Alt geçitte sıkışan kamyon, kasasının üst kısmı parçalanarak geri geri çıkarıldı.

Olay, Umutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, unlu mamuller taşıyan Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halindeyken 3 metre yükseklikteki Kürkçüler alt geçidinden geçti sırada sıkıştı. Sürücü Can'ın yara almadan kurtulduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla, alt geçide sıkışan kamyon, sürücüsü tarafından çıkarıldı. Kamyonun çıkarıldığı sırada parçalanan kasası kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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