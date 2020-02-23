4 metrelik kardan adama 'Gulyabani' adını verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 metrelik kardan adama 'Gulyabani' adını verdi - Son Dakika

4 metrelik kardan adama 'Gulyabani' adını verdi

7 saat önce

SİVAS'ta Abdurrahman Deveci'nin (34) yaptığı ve ismini 'Gulyabani' koyduğu 4 metre boyundaki kardan adam, görenleri şaşırttı.

4 metrelik kardan adama 'Gulyabani' adını verdi, System.String[]

SİVAS'ta Abdurrahman Deveci'nin (34) yaptığı ve ismini 'Gulyabani' koyduğu 4 metre boyundaki kardan adam, görenleri şaşırttı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar karın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri'nde oturan evli 2 çocuk babası Abdurrahman Deveci, mahalledeki çocuklarla beraber 4 metre boyunda kardan adam yaptı. Kardan adama elbise olarak çarşaf ve yorgan giydiren Deveci, başına ise şapka olarak kova koydu. Mahallenin ilgisini çeken kardan adamı görenler şaşırıyor. Deveci kardan adamın büyüklüğü ve görünümü nedeniyle ise ismini Kemal Sunal ve Şener Şen'in rol aldığı 'Süt kardeşler' filminden esinlenerek 'Gulyabani' koydu. Kardan adamı 2 saatte yaptığını söyleyen Deveci, "Çocuklarla eğleniyorduk. Ben de böyle şeyleri abartmayı seviyorum. Daha öncede yapmıştım ama böyle elbise falan yoktu. Fotoğraf falan çektirenler de oluyor. Benzediği için herkeste gulyabani diyor. Korkanlar dahi oluyor" dedi.


Esentepe Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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