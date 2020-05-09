4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, bir ekmek fırınında 15 kilo hamur ile yaklaşık 4 metre uzunluğunda pide hazırlanarak, üzerine susamla 'Evde kal Türkiye' yazıldı.

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde Ömer Ay'a ait ekmek fırınında, 15 kilo hamurla hazırlanan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki pide, ilgi gördü. Fırına alışveriş için gelen vatandaşlar, üzerine susamla 'Evde kal Türkiye' yazılan pideyle fotoğraf çekildi. Fırın sahibi Ömer Ay, "Koronavirüs nedeniyle biz de fırıncı esnafı olarak böyle yaklaşık 4 metreye yakın bir pide yapalım dedik. Ramazan dolayısı ile 'Evde kal Türkiye' şeklinde sosyal bir mesaj vermek istedik. İnşallah ülkemiz koronavirüs belasından bir an önce kurtulur bizde normal düzenimizi döneriz" dedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ve pişirme süresiyle pideyi hazırlayan fırın ustası Tanju Hamarat, "Yaklaşık 15 kilo hamurdan, ekip arkadaşlarımız ile beraber pidemizi yaptık. Koronavirüs salgını nedeniyle farkındalık yaratmak istedik. Üzerine 'Evde kal Türkiye' yazdık. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Fırınımız boyunca yapmaya çalıştık" diye konuştu.