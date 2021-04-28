4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatı aracılığı ile 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli'nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak amacı ile 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Bu sene 10. kez düzenlenecek yarışma kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatına katkıda bulunurken Kocaelili olma bilincini vurgulamak amaçlanıyor. Yarışmaya son başvuru katılım tarihi ise 17 Kasım Çarşamba.

4 KATEGORİDE YARIŞILACAK

Ulusal yarışmada Mavi bayraklı plajları, 2500+km doğa turizm parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli'nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Bu yıl onuncusu gerçekleşecek olan '4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na katılacak fotoğraf severler, Kocaeli'de Doğa ve Macera – Kocaeli'de Kültürel Zenginlik – Kocaeli'de Tarihi ve Kültürel Yapılar ve Kocaeli'de Yaban Hayat olmak üzere 4 kategoride yarışacaklar.

KOCAELİ'DE DOĞA VE MACERA

Kocaeli; uçsuz bucaksız güzelliklerin, mavi bayraklı plajların, karlı dağların, inci gibi yan yana dizilmiş¸ kasabaların, köylerin, yaylaların, derelerin, kısaca eşsiz güzellikte manzaraların şehri. Bu kategoride, tüm ilçeleriyle birlikte Kocaeli'nin bilinen, görülen ya da bilmediğimiz, göremediğimiz doğal güzelliklerini ve manzaralarını yansıtan fotoğraflar yarışacak.

KOCAELİ'DE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Kocaeli'deki kültürel zenginlikler, gelenek ve görenekler, düğünler, bir yöreye ait yemeklerin çeşitliliğini gösteren fotoğraflar yarışacak.

KOCAELİ'DE TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPILAR

Kocaeli'nde sosyal, kültürel ya da tarihi açıdan önem taşıyan mekanları, yaşama kattıkları dinamizm ve görsel estetikleriyle yansıtan fotoğraflar yarışacak.

KOCAELİ'DE YABAN HAYAT

Kocaeli'nin zengin flora ve faunası, tür çeşitliliği ve yaban hayatını en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

ÖDÜLLER SİZİ BEKLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Kocaeli'nin turistik değerleri bir fotoğrafçı ve turist gözüyle yarışacak ve her kategoride birinci -5.000TL ikinci – 3.000TL üçüncü 2.000TL para ödülü kazanırken, yine her kategori de 2 mansiyon ödül bedeli de 1.000'er TL olarak belirlendi.

SON BAŞVURU "17 KASIM"

Yarışmaya katılımhttp://4mevsim.kocaeli.bel.tr adresinden dijital ortamda ve JPEG formatında yapılacak. 0262 31810 00 (2338-2308) numaradan da bilgi edinilebilecek yarışmaya dair tüm bilgilerhttp://4mevsim.kocaeli.bel.trweb sayfasında yer alıyor. Son katılım tarihi 17 Kasım 2021 olan yarışmanın seçici kurulu 21-22 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 26 Kasım'da sonuç bildirgesi yayınlanacak.