4 Mevsim Ordu" Fotoğraf Yarışması

Ordu'da dördüncüsü düzenlenen "4 Mevsim Ordu" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belirlendi.

Ordu'da dördüncüsü düzenlenen "4 Mevsim Ordu" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belirlendi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL AŞ, Ordu Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) ve Ordu Kuzeydoğu Fotoğrafçıları Derneği (KUDOF) işbirliğiyle kentin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanıtımına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren fotoğraflar açıklandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, belediyenin encümen salonunda düzenlendiği basın toplantısında, 12 Mart ile 31 Aralık 2018 arasında düzenlenen yarışmaya 439 kişinin bin 703 fotoğrafla katıldığını söyledi.



Yarışmanın iki kategoride düzenlendiğini belirten Tekintaş, şöyle devam etti:



"4 Mevsim Ordu kategorisinde yarışmaya gönderilen 360 katılımcıya ait bin 235 fotoğraf değerlendirildi. Fotoğraflardan 3'ü dereceye girerken 5'i jüri özel ödülü, 71'i de sergileme ödülü aldı. Jüri özel ödülü en güzel ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ve havadan çekim fotoğraflarına verildi. Foto Öykü kategorisinde 79 katılımcıya ait 468 fotoğraf değerlendirildi. Ordu tostu yapımı, ahşap tekne yapımı ve fındık işleme konularında 3 katılımcıya ait fotoğraflar dereceye girerken bir katılımcıya ait fotoğraflar da sergileme ödülü aldı."



Tekintaş, bu çalışmalarda emeğini ortaya koyan, uzun süre sabırla bekleyip en net ve güzel fotoğrafı yakalamak üzere yaz kış, sıcak soğuk demeden emek sarf eden herkese teşekkür etti.



Bir süre önce hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i de anan Tekintaş, "Kıymetli fotoğraf sanatçımız Ara Güler, Türkiye'de fotoğrafın özel bir sanat ve değer olduğunu bizlere göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın da rahmetli fotoğraf sanatçımıza verdiği değerle biz de kardeşlerimizin emeklerini göz ardı etmeden yolumuza devam etmeyi arzu ediyoruz. Güzel ilimizin 19 ilçesinde en güzel, en nadide yerleri tespit ederek bize bu bahtiyarlığı yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.



Dereceye giren 103 fotoğrafın 8 Şubat ile 7 Mart 2019 arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde sergileneceğini ifade eden Tekintaş, ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ise ödüllerinin sergi açılışında takdim edileceğini kaydetti.



Ödül almaya hak kazananlar



Yarışmanın jürisi, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Şahin Sevinç, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, ORBEL AŞ İdari İşler Sorumlusu Mehmet Koray Kılıç, OFSAD Temsilcisi Serhat Kır, KUDOF Temsilcisi İlhan Türkmen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sezgin'den oluştu.



4 Mevsim Ordu kategorisinde "Yaylada Kış" isimli fotoğrafıyla Serdar Küçük (Samsun) birinci, "Sepet" adlı fotoğrafıyla Aynur Aytin (Van) ikinci, "Dumanlı Oba" isimli fotoğrafıyla Recep Köroğlu (Ordu) ise üçüncü oldu. Birinci 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncü ise 2 bin lira para ödülü kazandı.



Aynı kategoride jüri özel ödülleri de havadan çekimde Murat Cihan (Ordu) "Gölköy", ilkbaharda Mutlucan Elikçioğlu (Ordu) "Yoroz Tepesi", yazda Özgür Konur (Bursa) "Çeşmeönü'nde Yaz", sonbaharda Türkan Arslan (Ordu) "Aybastı Kent Ormanı", kışta Yılmaz Karaca (Ordu) "Ulugöl'de Kış" konulu fotoğrafların oldu. Bu isimler, biner lira ödül de alacak.



Ayrıca söz konusu kategoride sergilenmeye değer görülen fotoğraf sahiplerinin her birine 150 lira ödül verilecek.





Foto Öykü kategorisinde Trabzon'dan İbrahim Aysündü "Fındığın İşlenmesi" ile birincilik, Bursa'dan Özgür Konur "Ahşap Tekne" ile ikincilik, Giresun'dan Engin Ayyıldız ise "Ordu Tostu" konulu fotoğrafıyla üçüncülük elde etti. Birinci 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncü ise 2 bin lira para ödülü kazandı.



Bu kategoride de sergilenmeye değer görülen fotoğraf sahiplerinin her birine 300 lira ödül takdim edilecek.

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