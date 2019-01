4 Mevsim Uludağ İçin Dev Tesis

Başkan Aktaş, bünyesinde 750 araçlık otopark, buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar ve dinlenme alanlarının da bulacağı tesisin Uludağ'a ayrı bir değer katacağını bildirdi



BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olmasına rağmen yılın sadece 3-4 ayı hareketliliğin olduğu Uludağ'ın yılın 12 ayı şehir ekonomisine katkı sağlaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Oteller 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bünyesinde 750 araçlık otopark, buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar ve dinlenme alanlarının da bulacağı tesisin Uludağ'a ayrı bir değer katacağını söyledi.

Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen, Uludağ, sahil, göller, şelaleler, longoz gibi kentin tüm doğal değerlerini ön plana çıkaracak projeler hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi işe Uludağ'dan başladı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olmasına rağmen son yıllarda özellikle sezonun da kısa sürmesi yüzünden şehir ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamayan Uludağ'ın 4 mevsim turizme hizmet vermesi için düğmeye basıldı. Bilhassa günü birlik olarak Uludağ'a çıkan tatilcilerin ihtiyaçlarına cevap verecek tesis olmamasından hareketle Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı. Yaklaşık 12 dönüm alan üzerine projelendirilen tesiste 750 araçlık kapalı otopark bulunurken, böylece Uludağ'ın en önemli meselesi olan parklanma derdi de ortadan kalkmış olacak. Uludağ'a gelen tur otobüslerinin de yararlanacağı otopark yer altında 3 kat şeklinde tasarlandı. Bunun yanında özellikle günü birlik tatilcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen tesiste buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar, dinlenme bölümleri ve tuvaletler yer alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin uygulanacağı Uludağ 1. Gelişim Bölgesi'ni gezdi. Hem tatilcilerle hem kayak öğretmenleri ile sohbet eden Başkan Aktaş, projesi tamamlanan projenin Uludağ'a ayrı bir değer katacağını vurguladı. Uludağ'ın Türkiye'nin en önemli sembollerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Uludağ Bursa'dan ayrı düşünülmemesi gereken bir değer. Bugüne kadar ortaya çıkan birçok mesele farklı yollarla çözülmeye çalışıldı, ancak yeterli olmadı. Amacımız, Uludağ'ı sadece kış mevsiminde değil, her mevsimin vazgeçilmez merkezi haline getirmekse, yönetim modelinin belirlenmesi, hedefe ulaşmamızın önündeki engelleri kaldıracak. Gerek teleferik gerek kara yoluyla ulaşım noktasında sıkıntı yok. Ancak, Uludağ'a gelen insanlar için alternatiflerimizi sunabildiğimiz oranda buranın cazibesi artacaktır. Konaklamadan, hizmet kalitesine, farklı mevsimlere özel faaliyetlerden, ulusal ve uluslar arası organizasyonlara, sağlık imkanlarından ortak kullanım alanlarına kadar bir çok gerçeği çözüme kavuşturmamız şart" dedi. Teleferikte 1 milyon yolcu

Uludağ'a yapılan her yatırımın şehir ekonomisine artı değer olarak yansıyacağını iade eden Başkan Aktaş, 2017 yılında 780 bin kişinin teleferiği kullandığını, geçen yıl ise bu sayının 1 milyonu aştığını hatırlattı. Özellikle yabancı turist sayısındaki yüzde 35'lik artışın kent ekonomisi için ciddi bir değer olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Biz Uludağ ile ilgili yapılması gerekenleri hemen her zeminde dillendiriyoruz. En son Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un Bursa ziyaretinde de konuyu masaya yatırdık. Bu minvalde bakanımızın talimatlarıyla Uludağ Alan Başkanlığı Yönetim Planlaması çalışmalarına da başladık. Projesini hazırladığımız tesis Uludağ'daki önemli bir eksikliği giderecek. günü birlikçiler Uludağ'a geldiklerinde sadece otellerin hizmetinden yararlanabiliyorlardı. Ancak proje hayata geçtiğinde ziyaretçiler artık bu tesisten de yararlanabilecekler. Milli parklara ait giriş çıkış gişelerinin sayısının artırılması konusu da takip ettiğimiz çalışmalar arasında" diye konuştu.

