4 mevsimi okul bahçe duvarlarına işlediler - Son Dakika
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4 mevsimi okul bahçe duvarlarına işlediler

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın, Van'ın Gürpınarlı öğrencileriyle beraber dört mevsimi duvarlara yansıttı.

4 mevsimi okul bahçe duvarlarına işlediler, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın, Van'ın Gürpınarlı öğrencileriyle beraber dört mevsimi duvarlara yansıttı.


Gürpınar ilçesinde, Van Et Anadolu Lisesinde görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın, renksiz duvarlara birer tablo görünümü vererek her bir mevsimi tek tek işledi. Öğrencilerine de resim derslerini eğlenceli hale getirmek isteyen öğretmen Bartın, el birliğiyle ekip ruhuyla okul bahçe duvarlarını renklendirdi. Okul duvarlarını renklendiren öğretmen Ümit Bartın, "Okul idaresiyle beraber aldığımız kararla, öğrencilerimizle resim derslerini bire bir uygulamalı olarak işliyoruz. Duvarları renklendirme etkinliğimizin çok yönlü fayda sağladığına şahit oluyoruz. Öğrencilerimizi okulda daha aktif hale getirmek için okul duvarlarının renksiz olmasını güzel fırsat olarak görüp eğlenceli bir etkinlikle boyama kabiliyetlerini ortaya çıkarmak istedim. Bununla beraber öğrencilerimize ders aldıkları okullarının daha renkli olması ve okul bahçesinin güzel görünümü için tabi bunu da öğrencilerimizin kendi elleriyle yapmasını istedik. Ellerindeki fırçalarla olmak istedikleri yerleri oluşturuyorlar. Bu onların sanat konusunda yapabileceklerinin farkında olmalarına ve özgüvenlerinin daha iyi bir duruma gelmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca bu etkinlik onları okul dışında geçen zamanlarını yararlı işlerle geçirme olgunluğuna ulaştırıyor. Nerede olursak olalım bulunduğumuz yeri özverili adımlarla daha güzel hale getirmek için uğraşalım. Gülümseten ve haz duyumsatan sanatsal işlerle yarar katmak için var olalım. Kalplere güzel olanı işlemekten kaçınmayalım" dedi. - HAKKARİ

Bartın, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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