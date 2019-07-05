Son Dakika Haberleri: 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık
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4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

32 dakika önce

Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan zanlılardan biri evinde saklandığı cezaevi firarisi arkadaşıyla beraber gözaltına alındı.

4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık, System.String[]
Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan zanlılardan biri evinde saklandığı cezaevi firarisi arkadaşıyla beraber gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yaptığı çalışmada firari zanlılardan Atilla C.Ö'nün (21) izine ulaştı.
Ekip, paranın çalınması olayında kullanılan lüks aracı arızalanmasının ardından merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde terk edip minibüsle bölgeden uzaklaşan iki kişiden birinin Atilla C.Ö. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmada şüphelinin bir süre sonra minibüsten inip bir taksiye binerek merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi 36014 sokağa giderek buradaki bir eve girdiği belirlendi.
Bunun üzerine ekipler sokağın giriş ve çıkışını kapatarak şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.
Şüpheli Atilla C.Ö. ile kendisini evinde saklayan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen arkadaşı Engin K. yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Polis, olayın diğer zanlıları Burak E, Mehmet E.G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay
Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçmıştı.
Otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuş, olayla ilgili Tuncay B, Ahmet K, Mehmet G. ve Abdulsamet B. gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Tuncay B. ile Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:04 Kaynak: AA
Adana, PTT, Güncel
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