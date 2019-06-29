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4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda gözcülük yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi

45 dakika önce

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda gözcülük yapan 4 kişi adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da bankalara para transferi yapan firmaya ait araca para yüklemesi yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin Euro çalınması olayında gözcülük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda gözcülük yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'da bankalara para transferi yapan firmaya ait araca para yüklemesi yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin Euro çalınması olayında gözcülük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kurumlar ve bankalar arasında para transferi yapan firmaya ait nakil aracına yüklenmek üzere, içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuval hazırlandı. Para dolu çuvalları nakil aracına yüklemek için taşıyan güvenlik görevlisi, kendisini olay yerinde bekleyen bir otomobile binerek kaçtı.
Olayı araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıklarını belirledikleri Tuncay B., Ahmet K., Abdulsamet B. ve Mehmet G. isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar, emniyette alınan ifadelerinde, Burak E. ve diğer zanlılardan Mehmet E. G. ile birlikte evden çıktıklarını ve Burak E.'yi para taşıma şirketine bıraktıklarını, oradan da bir kıraathaneye gittiklerini söyledi. Mehmet E.G.'nin lüks otomobilin içerisindeki ve tanımadıkları 2 kişiyle konuştuğunu gördüklerini söyleyen zanlılar, "Daha sonra 2 otomobil halinde Burak E.'nin görev yaptığı şirkete gittik. Mehmet E. G. diğer otomobil ile geldi. Biz olay yerinde gözcülük yaparken, Burak E. paraları alarak diğer otomobile bindi. Olay yerinden hızla kaçarken, Mehmet E. G. bizi cep telefonuyla arayarak mahalleye dönmemizi söyledi. Biz mahalleye döndük ve daha sonra onlardan hiçbir haber alamadık" ifadesinde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne getirilen Tuncay B., Ahmet K., Abdulsamet B. ve Mehmet G., sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda gözcülük yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Karataş Caddesi, Adana, 3. Sayfa
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