4 Milyon Kişi Irak'a Geri Döndü
1 saat önce
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014'teki DEAŞ saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.
Irak
Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014'teki DEAŞ saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz, yaptığı yazılı açıklamada, toprakları terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan göçmenlerden 4 milyondan fazlasının evlerine geri döndüğünü belirtti. Nevruz, halen 456 bin göçmenin çadırlarda yaşadığını da ekledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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