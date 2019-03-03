Son Dakika Haberleri: 4 Milyon Kişi Irak'a Geri Döndü

4 Milyon Kişi Irak'a Geri Döndü

1 saat önce

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014'teki DEAŞ saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.

4 Milyon Kişi Irak'a Geri Döndü, System.String[]
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 2014'teki DEAŞ saldırılarının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 4 milyon göçmenin evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz, yaptığı yazılı açıklamada, toprakları terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan göçmenlerden 4 milyondan fazlasının evlerine geri döndüğünü belirtti. Nevruz, halen 456 bin göçmenin çadırlarda yaşadığını da ekledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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