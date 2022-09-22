Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla duyuru yayınladı - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla duyuru yayınladı

22.09.2022 15:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 milyona yakın insanın başvuruda bulunduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi'yle ilgili doğru bilinen yanlışlara dair bilgilere yer verdi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan duyuru, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta detayları duyurulan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi 81 ilde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kısa sürede 4 milyonu bulan başvuru sayısı vatandaşları heyecanlandırırken, banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

EN YÜKSEK EV FİYATI 851 BİN TL OLACAK

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceği açıklanırken, oldukça uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla vatandaşlara satılacak olan konutların temelleri bu yıl sonunda atılacak. Arsa ve iş yerlerinin de dahil edildiği projede konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak. Projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelerin de aylık ödemesi 3 bin 187 TL olarak belirlendi.

"10 DOĞRU 10 YANLIŞ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün projeye ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık paylaştı! İşte sosyal konut projesinde doğru bilinen 10 yanlış

Bakanlık, başvuru koşulları ve sonrası için doğru bilinen yanlışları, şu şekilde derledi:

1 - Yanlış: İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek.

Doğru: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilecek.

2 - Yanlış: Arsası olan konuta başvuramaz.

Doğru: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

3 - Yanlış: Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim.

Doğru: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilecek.

4 - Yanlış: 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz.

Doğru: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilirler.

5 - Yanlış: Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var.

Doğru: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

6 -Yanlış: TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek.

Doğru: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

7 - Yanlış: Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak.

Doğru:TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

8 - Yanlış: TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek.

Doğru: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

9 - Yanlış: TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı.

Doğru: Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı.

10 - Yanlış: TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir.

Doğru: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

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Son Dakika Emlak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, '10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri' başlığıyla duyuru yayınladı - Son Dakika


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