4 Mısırlı yetkili, İtalya'da yargılanma riskiyle karşı karşıya - Son Dakika

4 Mısırlı yetkili, İtalya'da yargılanma riskiyle karşı karşıya

10.12.2020 23:39
4 Mısırlı yetkili, İtalya'da yargılanma riskiyle karşı karşıya, System.String[]

Mısır'da 2016'daki İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetine ilişkin incelemede İtalyan savcılar, 3'ü gizli servis, 1'i polis olmak üzere 4 Mısırlı üst düzey yetkilinin soruşturulduğunu açıkladı.

Mısır'da 2016'daki İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetine ilişkin incelemede İtalyan savcılar, 3'ü gizli servis, 1'i polis olmak üzere 4 Mısırlı üst düzey yetkilinin soruşturulduğunu açıkladı.

Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, Temsilciler Meclisi Regeni Cinayeti'ni Araştırma Komisyonu'na verdiği bilgide, bu cinayete ilişkin soruşturmalarını tamamladıklarını ve önemli sonuçlara ulaştıklarını aktardı.

Savcılar, komisyona, 4 Mısırlı yetkiliden 3'ünün adam kaçırma, birinin ise ağır yaralama ve ağırlaştırılmış cinayetten soruşturulduğu bilgisini verdi.

Savcı Prestipino, Giulio Regeni'nin ailesine de konunun takipçisi oldukları için teşekkür ederken, yargılamanın olması durumunda söz konusu kişilerin İtalyan kanunlarına göre yargılanacaklarını ifade etti.

Basınına yansıyan haberlerde de İtalya'da yargılanma riskiyle karşı karşıya olan söz konusu Mısırlı yetkililerin General Tarık Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi ve Magdi Ibrahim Abdelal Şerif oldukları belirtildi. Mısır güvenlik güçlerinden Mahmud Najem adlı bir kişinin daha soruşturma kapsamında incelendiği ancak yeterli kanıt bulunmaması sebebiyle bu kişi hakkındaki dosyanın rafa kaldırıldığı bildirildi.

Savcıların, Regeni'nin Binbaşı rütbesindeki Abdelal Şerif tarafından darbedilmesinin yol açtığı ağır travmatik yaralanmalar sebebiyle solunum yetmezliğinden öldüğünü düşündüğü de basına yansıdı.

Savcılığın tamamladığı dosyaya bakacak hakimin, delilleri inceledikten sonra şüphelilerden biri ya da hepsi için dava açılıp açılmamasına karar vereceği kaydedildi.

Bu arada, Giulio Regeni'nin annesi Paola Regeni de Roma Savcılığı'nın bu soruşturmayla büyük iş çıkardığını söyledi.

Giulio Regeni olayı

Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu araştıran ve dönem dönem Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşen İtalyan savcılar, daha önce Kahire makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 Mısırlı yetkili, İtalya'da yargılanma riskiyle karşı karşıya - Son Dakika


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