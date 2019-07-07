Son Dakika Haberleri: 4. Murgul Off- Road oyunları nefes kesti
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4. Murgul Off- Road oyunları nefes kesti

1 saat önce

4. Murgul Off- Road oyunları nefes kesti Yarış esnasında bir yarış aracı çukur parkurda yan yattı, ters dönen araçtan içinde bulunan sürücü ve yardımcısı güçlükle çıkarıldıARTVİN - Artvin Murgul ilçesi Damar köyünde 4. Uluslar arası Off-Road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

4. Murgul Off- Road oyunları nefes kesti
Yarış esnasında bir yarış aracı çukur parkurda yan yattı, ters dönen araçtan içinde bulunan sürücü ve yardımcısı güçlükle çıkarıldı
ARTVİN - Artvin Murgul ilçesi Damar köyünde 4. Uluslar arası Off-Road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Damar Köyü festival alanında özel olarak hazırlanan zorlu parkurda mücadele eden sporcular hünerlerini sergiledi. Murgul Off- Road kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Artvin başta olmak üzere 6 İl ve komşu ülke Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nden katılan toplam 40 yarışçı kıyasıya mücadele etti.
Özel hazırlanan parkurda bulunan engelleri sürücülere zaman zaman zorlanırken, yarışı tamamlayamayan araçlar iş makinesiyle pistin dışına çıkarıldı. Yarışların son gününde Sümmeye ile Fatih Ardıç isimli çiftin araçları, çukur parkurda yan yattı, ters dönen araçtan içinde bulunan sürücü ve yardımcısı güçlükle çıkarıldı.
Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara düzenlenen törenle ödülleri verilecek.
4. Murgul Off- Road oyunları nefes kesti
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
Artvin, Murgul, Kültür Sanat
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