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4. Müşteri Deneyimi Ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika

4. Müşteri Deneyimi Ödülleri için başvurular başladı

11.11.2021 09:22
4. Müşteri Deneyimi Ödülleri için başvurular başladı

Türkiye'nin önemli markalarının yarıştığı CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri, 4'üncü yılı için başvuruları almaya başladı.

Türkiye'nin önemli markalarının yarıştığı CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri, 4'üncü yılı için başvuruları almaya başladı.

Nice Medya'dan yapılan açıklamaya göre, Nice Medya tarafından 4'üncüsü düzenlenen CX Awards Turkey, her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkin bir jüri ile değerlendirme sürecini yürütüyor.

Jüri, alanında yalnızca Türkiye değil, yurt dışında da kabul gören kitap ve makalelere imza atmış, aynı zamanda sektörle ortak çalışmalar yürüten akademisyen isimlerden oluşuyor.

CX Awards Turkey'de bu yıl adayların yarışacağı kategorilere bakıldığında, En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Projeleri kategorisinde yarışacak adaylar sektörlerine göre bankacılık, sigorta, perakende, hasta deneyimi, misafir deneyimi, enerji, e-ticaret alt kategorilerinde değerlendirilecek.

Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Projeleri kategorisinde BOT, KYC (Dijital Kimlik Doğrulama), Diğer Yapay Zeka Kullanımı Projeleri, Ses tanıma, CRM, Bulut çözümler, Bilgi Güvenliği, Müşteriyi Dinleme-Anlama ve diğer, müşteri deneyimi yaratmaya destek olan teknolojilere ait en iyi projeler bu kategoriye aday olabilecek.

Minimum Teknoloji Maksimum Müşteri Deneyimi kategorisinde teknolojik unsurlar kullanılsa da kullanılmasa da başarılı bir deneyim yaratan markalar jüri tarafından ödüllendirilecek. Yeşil Ayak İzim kategorisinde en iyi müşteri deneyimini yaratma yolunda adımlar atarken, çevreci yaklaşımı da unutmayan markalar ödül alacak.

B2B Müşteri Deneyimi Projeleri kategorisinde, müşteri deneyimi yalnızca son kullanıcıya yönelik değil, aynı zamanda kurumsal müşterilere yönelik olarak da tasarlanabilecek. Kategoride B2B'nin başarılı projeleri ödül kazanma fırsatı yakalıyor. Sıra Dışı Müşteri Deneyimi Projeleri kategorisinde, projeler yaratıcılıklarını yansıtabilecekleri haliyle bu kategoride değerlendirilecek.

CX Awards Turkey "aday dostu"

Ödüllerde genel olarak yaşanan, adaylık süreçlerinin yoğunluğu, zorluğu ve hazırlık aşamasında karşılaşılan ekstra maliyetler göz önüne alınarak, CX Awards Turkey, bir nev'i "aday dostu" olarak hazırlandı.

2 aşamalı olarak form üzerinden yapılan değerlendirmeler sürecinde ayrıca sunum ve benzeri uzun vadeli hazırlıklara yer verilmiyor. Böylece hem zaman hem de bütçe konusunda adaylara sıkıntı yaratmıyor.

Başvuruların 30 Kasım Salı günü sona ereceği CX Awards Turkey hakkında detaylı bilgi için "www.cxawardsturkey.com" adresi ziyaret edilebiliyor.

Türkiye, Turkey, Kitap, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Müşteri Deneyimi Ödülleri için başvurular başladı - Son Dakika


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