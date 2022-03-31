4'ncü kattan aracın üzerine düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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4'ncü kattan aracın üzerine düşen kadın ağır yaralandı

4'ncü kattan park halindeki aracın üstüne düştü, sağlık ekipleri müdahale için aracın üstüne çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadın 4'ncü kattan aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi aracın üzerinde yaptı.

Olay, Merkez Üniversite Mahallesi Çınar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın 4. katından aşağı park halinde bulunan bir hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi araç üzerine çıkarak yaptı. Ardından araç üzerinden indirilen kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.