Son Dakika Haberleri: 4 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

4 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi

1 saat önce

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

11.00 Beşiktaş Kulübü ile espor firması arasında iş birliği anlaşması yapılacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam edecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 27'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda grup eleme maçları sürecek.

SPOR TURİZM FUARI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize edeceği Dünya Sağlık, Spor Turizmi Fuarı Hestourex, Antalya Expo Center'da düzenlenecek. Fuarda; Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları da yapılacak.

BASKETBOL

EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19.00 VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara

Efeler Ligi

14.00 Jeopark Kula Bld. - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

16.00 Arhavi Bld. - İnegöl Bld.

JUDO

15.00 Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 5- 7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Grand Prix müsabakaları öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

YÜZME

09.00 Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:20 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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