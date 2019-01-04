4 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım""Bir sene sonra Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım"(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Sadık için 'üçüncü ligden futbolcu' demişlerdi""Fenerbahçe...

(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Zor bir süreçteyiz ve bu seneyi iyi geçmemiz lazım"



"Bir sene sonra Antalyaspor'un ligde var olduğunu göstermemiz lazım"



(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Sadık için 'üçüncü ligden futbolcu' demişlerdi"



"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan önce Trabzonspor istemişti"



"3-4 transfer yapacağız"



ARA TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI



2018-19 Futbol Sezonu 2'nci Transfer Tescil Dönemi başladı. 28 gün sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.



MHK KIŞ SEMİNERİ



11.00 Seminer öncesi FIFA kokartlı hakemler koşular yaparak testten geçecekler.



BEŞİKTAŞ



11.00 - 17.00 Siyah beyazlıların Antalya kampı devam edecek.



FENERBAHÇE



Sarı lacivertlilerin ikinci yarı hazırlıkları sürecek.



20.30 Teknik direktör Ersun Yanal basın mensuplarıyla yemekli sohbet toplantısında bir araya gelecek.



GALATASARAY



Sarı kırmızılılarda devre arası hazırlıkları Florya'da yapılacak çift antrenmanla devam edecek.



KASIMPAŞA



11.00 - 17.30 Kasımpaşa, bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



11.00 Medipol Başakşehir, İstanbul etabındaki çalışmalarını tamamlayacak.



MKE ANKARAGÜCÜ



10.00-17.00 Ankara ekibi, ikinci devre çalışmalarına çift idmanla başlayacak.



ATİKER KONYASPOR



17.00 Konya ekibi, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



TRABZONSPOR



Bordo mavililer çift antrenmanla Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



BB ERZURUMSPOR



16.00 BB Erzurumspor, ikinci devre çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

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