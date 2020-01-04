4 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 4 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

4 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

7 saat önce

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Sahip olduğum birçok güzelliği Samsun'da ve Samsunspor ile yaşadım"En kısa sürede Süper Lig'de olmak istiyoruz""Türk futbolunda tarihe tekrar altın harflerle yazılacak bir başarıyı elde etmek için buradayım""Futbolda başarıyı yakalamak...

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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Sahip olduğum birçok güzelliği Samsun'da ve Samsunspor ile yaşadım

"En kısa sürede Süper Lig'de olmak istiyoruz"

"Türk futbolunda tarihe tekrar altın harflerle yazılacak bir başarıyı elde etmek için buradayım"

"Futbolda başarıyı yakalamak zor değil"

"Türk antrenörlerin ezici üstünlüğü var"

"Avrupa senin gencini, sen onun yaşlısını alıyorsun"

"Samsunspor 3 yıl içerisinde zirveyi zorlayacak bir takım olacak"

"Bursaspor büyük bir camia ve ait oldukları yere gelecektir"

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: Türk yüzmesini ihya ve inşa ediyoruz

"Temel felsefemiz ve kriterimiz sürdürülebilir bir başarı"

"2023 hedefinde 10 bin altyapı sporcusuna ulaşmayı amaçlıyoruz"

"Kurumsal oluşum sayesinde gelen taleplere anında çözüm buluyoruz"

"Tarihimizde ilkleri yaptık"

"Milletimize, yüzücü ailemize en güzel şartlarda en güzel tesislerden yararlanma imkanı sunacağız"

"Antrenörlerimizin emeği tartışılmayacak kadar büyüktür, en büyük pay onlarındır"

"Küçük şeylerle uğraşmıyoruz daha büyük hedeflerimiz var"

Genç Milli Yüzme Takımı Altyapı Antrenörü Eray Açıkgöz: Olimpiyatlar için 5-6 kota daha alabileceğimize inanıyoruz

"Son iki yılda planlı programlı yapılanmanın sonuçlarını elde etmeye başladık"

"Türk antrenörlerin önümüzdeki 4 yıl içerisinde daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de bugün başlıyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampının ikinci gününde çift antrenman yapacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, ikinci devre hazırlıklarına Florya'da başlayacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Yeşil-beyazlı takımın Antalya kampı start alacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Gaziantep Basketbol

17.30 OGM Ormanspor - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

20.00 TOFAŞ - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Galatasaray - OGM Ormanspor

13.30 Çankaya Üniversitesi - Bellona Kayseri Basketbol

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe Öznur Kablo

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

15.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak.


Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:31 Kaynak: DHA
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