4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi - Son Dakika

4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi

6 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, okulda doğum günü pastası yiyen 4 öğrenci, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, okulda doğum günü pastası yiyen 4 öğrenci, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hendek'e bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, bir arkadaşlarının doğum günü olması nedeniyle kesilen pastadan yedi. Öğrencilerden T.A., K.D., M.T.A. ve H.K., bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle öğretmenlerine giden 4 öğrenci, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Çamlıca, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:54 Kaynak: DHA
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