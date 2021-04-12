4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü

12.04.2021 09:53

4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü Amasya'da yaşayan sınıf öğretmeni Fazilet Koçak, Korona virüs salgınının görüldüğü ilk günlerde 'Bana ihtiyaçları var' diye düşündüğü 4 öğrencisi için kent merkezinden köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü.

4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü

AMASYA - Amasya'da yaşayan sınıf öğretmeni Fazilet Koçak, Korona virüs salgınının görüldüğü ilk günlerde 'Bana ihtiyaçları var' diye düşündüğü 4 öğrencisi için kent merkezinden köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü.

Ziyaret TOKİ İlkokulu'nda görev yapan 19 yıllık öğretmen Fazilet Koçak, Korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü 2020 yılı Mart ayında okulların tatil edilmesi üzerine öğrencilerinin derslerinden geri kalmamaları için 2 çocuğuyla birlikte Ziyaret beldesine bağlı Saraycık mahallesine taşındı. Caminin bitişiğinde önceden lojman olarak kullanılan boş evi velileriyle el ele verip sınıfa dönüştüren 43 yaşındaki Koçak, 3 ay süreyle derslerini burada yüz yüze sürdürdü. Dersleri çoğu zaman bahçede işlerken diğer öğrencileriyle de internet üzerinden erişim sağladı.

Eşinin de desteğini alarak tüm mesaisini toplam 13 öğrencisinin eğitimi için harcadığını vurgulayan Koçak, "Öğrencilerimin bazılarının yaşı küçüktü. Bazıları ise okumaya geç geçmişti. Onların biraz daha yüz yüze eğitime ihtiyaçları vardı. Gerçekten bana ihtiyaçları vardı. İlk sancılı üç ayı burada rahat bir şekilde atlattık" dedi.

Oluşan altyapıyla uzaktan eğitime geçilmesi üzerine faaliyetlerine yine özel oluşturduğu sınıfından yürüterek 'Bize her yer okul' mesajı veren Koçak ve öğrencileri yüz yüze eğitime tekrar başlanmasıyla okullarının yolunu tuttu.

Olumlu ilişkiler kurduğu köy sakinlerinden Sebiha Tokmak ve Emine Tokmak, birlikte bahçelerde çalışıp kiraz toplayan Fazilet öğretmenlerini çok sevdiklerini söylediler. Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun'da ziyaret ettiği Fazilet Koçak'ı kutladı, sorular yönelttiği öğrencilerinin özgüven dolu cevaplarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü
4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü
4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü
4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü

Koronavirüs, Türkiye, Amasya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 öğrencisi için köye taşınıp boş evi sınıfa dönüştürdü - Son Dakika


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