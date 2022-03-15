4 otomobil çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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4 otomobil çalan zanlı tutuklandı

15.03.2022 09:45
4 otomobil çalan zanlı tutuklandı

Adana'da 4 otomobilin içine girip bir süre uyuduktan sonra çalan, 8 otomobilden de hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Adana'da 4 otomobilin içine girip bir süre uyuduktan sonra çalan, 8 otomobilden de hırsızlık yapan zanlı polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilleri çalınan 4 kişi ile otomobillerinden hırsızlık yapılan 8 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kapısını açarak bindiği otomobillerde bir süre uyuyup, oturduktan sonra düz kontak yaparak çalıştırıp çaldığını belirledi. Ayrıca şüphelinin, çalıştıramadığı araçlardan da teyp, hoparlör ve akü çaldığı saptandı. Hırsızlık anları ise olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüphelinin, 2012 yılında 'yağma' suçundan tutuklanıp, 2019 yılında cezaevinden çıkan Yılmaz K. (35) olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen Yılmaz K., Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen Yılmaz K.'nin ifadesinde, "Üşüdüğüm için otomobillere bindim. Bir süre oturduktan sonra da dayanamayıp çaldım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince terk halinde bulunan otomobiller ise sahiplerine teslim edildi. - ADANA

4 otomobil çalan zanlı tutuklandı
4 otomobil çalan zanlı tutuklandı
4 otomobil çalan zanlı tutuklandı
4 otomobil çalan zanlı tutuklandı
4 otomobil çalan zanlı tutuklandı
4 otomobil çalan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Torbacı diye gözaltına alındılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar Torbacı diye gözaltına alındılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldılar Torbacının pitbullarına polis el koydu Torbacının pitbullarına polis el koydu

Adana Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 otomobil çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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