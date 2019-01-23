4 Otomobil Çöken İstinat Duvarının Altında Kaldı
12 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere
Mahalllesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü.
Olay sonrası park halindeki 4 otomobil toprağın altında kaldı.
İki binanın giriş katında ve otomobillerde hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:45 Kaynak: AA
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