Son Dakika Haberleri: 4 Otomobil Çöken İstinat Duvarının Altında Kaldı

4 Otomobil Çöken İstinat Duvarının Altında Kaldı

12 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.

4 Otomobil Çöken İstinat Duvarının Altında Kaldı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 4 araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahalllesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Olay sonrası park halindeki 4 otomobil toprağın altında kaldı.

İki binanın giriş katında ve otomobillerde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Değirmendere, Kuşadası, Aydın, Güncel
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