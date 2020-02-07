4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

22 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 yolu Gökçeören kavşağı Kovukdere rampaları yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmiryönüne giden Selma Ş. yönetimindeki 64 EU 316 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ardından, aynı yöndeki Gürkan M. yönetimindeki 45 C 7212 plakalı otomobili ve Sinan K. yönetimindeki 10 L 2004 plakalı otomobili, Selma Ş.'ye yardım etmek için yol kenarına park etti. Bu sırada  Şenol M.'nin kullandığı 35 GD 6855 plakalı otomobil, Gürkan M.'nin otomobiline çarptı. Gürkan M.'nin otomobili de çarpmanın şiddetiyle Selma Ş.'nin otomobilinin yanına uçtu. Kazada, Sinan K. iki otomobilin arasında kalarak, Şenol M. ise aracın da sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Sinan K. ile Şenol M.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

AYNI YOLDA 2 KAZA DAHA MEYDANA GELDİ

Ayrıca, kazaya karışmamak için aracıyla manevra yapmaya çalışan bir sürücü, önce TIR'a ardından bariyere çarptı. Bir başka sürücü de kayganlaşan yolda aracıyla orta refüje çıkıp bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle İzmir- Ankara D-300 yolunun İzmir yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekiplerinin zincirleme kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.


İzmir, Selma, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
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