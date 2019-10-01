Son Dakika Haberleri: 4 özel öğrenciye tekerlekli sandalye
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4 özel öğrenciye tekerlekli sandalye

29 dakika önce

Kütahya'da, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 4 tekerlekli sandalye engellilere teslim etti.

4 özel öğrenciye tekerlekli sandalye, System.String[]

Kütahya'da, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 4 tekerlekli sandalye engellilere teslim etti.


Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi'ne bağışta bulunan hayırseverlerin desteğiyle alınan 4 tekerlekli sandalye, Kütahya Yavuz Sultan Selim Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 4 engelli çocuğa verildi.


Dernek Başkanı Hatice Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.


Kütahya ve ilçelerinde bulunan ihtiyaç sahibi engellilere yardım etmek için gayret gösterdiklerini belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Dernek olarak engellilerimize faydalı işler yapmaya devam ediyoruz. Bugün, derneğimize bağışlanan 4 adet tekerlekli sandalyemizi daha önceden tespitini yaptığımız, Yavuz Sultan Selim Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'ndeki 4 çocuğumuza verdik. Bu sayede onların ve dolayısıyla ailelerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize. Hayırseverlerimizin destekleri devam ettikçe biz de gerçek ihtiyaç sahibi engellilerimize bu yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz."

Kurum müdürü Ahmet Hamdi Karamete de hayırseverler ile Yakar'a teşekkür etti.


Sandalye teslim törenine Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, idareciler, öğretmen ve veliler katıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği, Yavuz Sultan Selim, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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