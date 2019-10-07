Son Dakika Haberleri: 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi
Son Dakika Spor 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi

4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi

53 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nda şampiyon Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı oldu.

4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nda şampiyon Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı oldu.


Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen ve başlama atışını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'ın yaptığı 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi. Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen, Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Elazığ İl Özel İdare takımlarının katıldığı ve 3 gün süren turnuva sonucunda Elazığ İl Özel İdare şampiyon oldu.


Turnuvanın son gününde Elazığ İl Özel İdare, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 66-69 mağlup olurken,Hatay Büyükşehir Belediyesi, Adana Basketbol'u 71-64'lük skorla geçti. Turnuvanın son gününde Adana Basketbol Özel Çocuklar Takımı'nın yaptığı gösteri maçı dakikalarca ayakta alkışlandı. Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı'nın birinci olduğu turnuvada ikinci Hatay Büyükşehir Belediyesi, üçüncü Adana Basketbol Takımı ve dördüncü ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Takımı oldu.


Turnuvaya katılan sporculara plaketlerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı verdi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Elazığ, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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