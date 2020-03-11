4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
24 dakika önce
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
(İHA)
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