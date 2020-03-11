4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

24 dakika önce

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"(İHA)

4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

(İHA)

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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