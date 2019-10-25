4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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