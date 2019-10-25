Son Dakika Haberleri: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tutuklanan HDP'li eski belediye başkanı, PKK'lı teröristleri evinde ağırlamış
Terör örgütü PKK yandaşları, Frankfurt Havalimanı'nda Türklere saldırdı MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında açılan taciz ateşine karşılık verildi Daha önce de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Macaristan'dan Türkiye'ye övgü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:05:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]