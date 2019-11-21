Son Dakika Haberleri: 4 PKK'lı terörist teslim oldu
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4 PKK'lı terörist teslim oldu

6 saat önce

MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]

MSB: "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu."

(İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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