Son Dakika Haberleri: 4 PKK Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

4 PKK Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

41 dakika önce

4 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildiKAYSERİ - Kayseri polisinin düzenlediği, PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

4 PKK Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
4 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri polisinin düzenlediği, PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışmalarda 15 Şubat terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanması yıl dönümü münasebetiyle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, 2'si Suriye uyruklu olan 6 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 Suriye uyruklu şahıstan biri adli kontrolle serbest bırakılırken, biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyette sorgusu tamamlanan 4 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

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