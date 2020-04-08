4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi - Son Dakika

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/ YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:45 Kaynak: İHA
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