4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu - Son Dakika
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4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu

19.03.2022 13:52
4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu

ANKARA'da 4 polisin hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darp edip yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava dosyasına, olay anına ilişkin görüntüler delil olarak sunuldu.

ANKARA'da 4 polisin hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'u (24) parkta darp edip yaraladıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava dosyasına, olay anına ilişkin görüntüler delil olarak sunuldu.

Geçen yıl 22 Ağustos akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Cumhuriyet Parkı yanında Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama için bekleyen polisler, hukuk fakültesi öğrencisi Oğuzcan Kurt'a kimlik sordu. Kimliğini gösteren Kurt, polis memurunun "Buradan git" demesi üzerine "İstersem giderim" diye karşılık verdi. Bunun üzerine polisler Kurt'u darbetti ve polis merkezine götürdü. 'Polise direnmek' suçlamasıyla ifadesi alınan Kurt, daha sonra hastaneye götürüldü. Çenesinin kırık olduğu ve beyin kanaması şüphesi bulunduğu belirlenen Kurt, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyat edildi. Kurt'un şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda polis memurları İbrahim Ş., Alper Y., Eyüp T. ve Serdar Ö. hakkında 'işkence' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLERAnkara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan polisler, ilk duruşmadaki savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek, Oğuzcan Kurt'u suçladı. Sanık polislerden İbrahim Ş., şüpheli gördükleri için kimlik istediklerini, kimliğini vermek istemeyince, GBT kontrolü yaptıklarını, maskesini takması için uyardıklarını, maske takmadığı için işlem yapacaklarını söyleyince tekme attığını, sonra kendisini yere atıp, başını, kollarını yere vurduğunu ileri sürdü. Sanık Serdar Ö. ise ceza yazılmasını engellemek için, Kurt'un kendilerine saldırdığını, etkisiz hale getirmek isterken de başını, kaldırım taşına çarptığını iddia etti.GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK SUNULDUSoruşturma aşamasında dosyaya kazandırılamayan güvenlik kamerası görüntüleri Kurt'un avukatı Durmuş İlhan tarafından delil olarak dava dosyasına sunuldu. Avukat ilhan, olay anına ilişkin Türk Hava Kurumu'na ait güvenlik kamerası görüntülerini temin ederek, dosyaya sunduklarını belirtti. Görüntüde ışığın yetersiz olması ve kamera açısı nedeniyle Kurt'un darp edildiği iddia edilen an net olarak yer almadı. Ancak darp olayının ardından Kurt'un telefonla görüşmesi, daha sonra yanına gelen polislerle konuşması ve kelepçelenip polis merkezine götürülmesi yer aldı.


4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu
4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu
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Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu - Son Dakika


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