Son Dakika Haberleri: 4 Rus Havayolu Şirketi Boeing ile Anlaşmalarını Askıya Aldı

4 Rus Havayolu Şirketi Boeing ile Anlaşmalarını Askıya Aldı

10 dakika önce

Etiyopya'da düşen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçakları ile ilgili Rusya'nın hava sahasına bu uçakların girişinin yasaklamasının ardından Rus havayolu şirketleri Boeing şirketiyle yaptığı anlaşmaları askıya aldığını açıkladı.

4 Rus Havayolu Şirketi Boeing ile Anlaşmalarını Askıya Aldı, System.String[]
Etiyopya'da düşen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçakları ile ilgili Rusya'nın hava sahasına bu uçakların girişinin yasaklamasının ardından Rus havayolu şirketleri Boeing şirketiyle yaptığı anlaşmaları askıya aldığını açıkladı.

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandr Yurchik, Utair, Ural, Pobeda ve S7 hava yollu şirketlerinin Boeing şirketi ile önümüzdeki yıllarda teslimatı gerçekleşmesi beklenen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçakları üzerine yapılan anlaşmaların askıya alındığını açıkladı. Yurchik söz konusu fesihlerin sadece Boeing 737 MAX uçak anlaşmaları için geçerli olduğunu da ekledi.

Rus havayolları şirketleri teslimatları 2020 yılından başlayarak 30'a yakın Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının alımıyla ilgili Boeing şirketi ile anlaşmalar yapmıştı.

Etiyopya'da düşen Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı düşmüş ve uçakta bulunan 189 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'de dahil birçok ülke bu uçaklarla ilgili tedbirler açıklamış ülkelerin havayolu şirketleri uçakların uçuşunu durdurmuştu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Boeing 737, Boeing, Güncel
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